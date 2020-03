Estoril Open cancelado

O Millennium Estoril Open, que estava previsto decorrer entre 25 de abril e 3 de maio, foi esta quarta-feira cancelado após o ATP anunciar o prolongamento da suspensão do circuito até 7 de junho, abrangendo assim esta prova. Isto devido à pandemia de coronavírus. A próxima edição será assim em 2021, entre 24 de abril e 2 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.





João Zilhão, diretor do Millennium Estoril Open, referiu que esta medida "é a única possível que o ATP podia tomar nesta fase. É com muita pena que vemos o Millennium Estoril Open e toda a época de terra batida de 2020 suspensa, uma vez que estávamos já em pleno período de montagens. Nas circunstâncias em que vivemos, não é possível garantir uma experiência segura aos que nos visitam no final de abril. Sem essa garantia não faz qualquer sentido para nós ponderar sequer a realização do Millennium Estoril Open".Sobre o futuro, João Zilhão adianta que "o Millennium Estoril Open voltará em 2021" e agradece o incrível apoio e solidariedade de todos os patrocinadores, garantindo aos fãs que "o maior evento tenístico português voltará mais forte e com mais novidades, tendo sempre a satisfação dos seus visitantes como principal objetivo".