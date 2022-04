Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Frances Tiafoe consegue reviravolta frente a Korda e está novamente na final do Estoril Open O finalista no Clube de Ténis do Estoril, em 2018, foi obrigado a dar a volta ao marcador para se impor ao 37.º jogador mundial e oitavo cabeça de série





• Foto: LUSA / EPA