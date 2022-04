Francisco Cabral e Nuno Borges fazem história no Estoril Open

Francisco Cabral e Nuno Borges fizeram história este sábado no Estoril Open ao serem a primeira dupla portuguesa de sempre a chegar à final de pares do torneio. A dupla portuguesa venceu os campeões do Grand Slam Michael Venus e Jamie Murray por 6-2 e 6-4.Na final marcada para amanhã, a dupla lusa vai defrontar o vencedor do duelo, que decorrerá esta tarde, entre os duos compostos pelo sul-africano Raven Klaasen e o japonês Bem McLahlan e o argentino Maximo González e o sueco Andre Goransson.Nuno Borges e Francisco Cabral, ambos de 25 anos, receberam um 'wild card' da organização para disputar o quadro principal de pares e, na sua estreia num torneio do circuito ATP, tornaram-se assim nos primeiros portugueses a atingir a final de duplas do Estoril Open.