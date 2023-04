Frederico Silva a um passo do quadro principal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Frederico Silva, número 228 do ranking mundial, deu este sábado sequência a um grande dia para o ténis português — no Millennium Estoril Open… e não só –, ao qualificar-se para a segunda e última ronda da fase de qualificação com um triunfo sobre o bósnio Damir Dzumhur, 198.º mas antigo top 25 ATP, por 6-1, 5-7 e 6-3.

Entre Frederico Silva e um lugar no quadro principal está o austríaco Sebastian Ofner (137.º), segundo cabeça-de-série do qualifying, que levou a melhor diante de Robin Haase (269.º), com os parciais 6-3 e 6-4.