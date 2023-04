Frederico Silva fica à porta do quadro principal do Estoril Open

Frederico Silva, número 228 do ranking mundial, foi derrotado este domingo na segunda e última ronda da fase de qualificação do Millennium Estoril Open, naquela que foi a primeira derrota portuguesa de todo o fim-de-semana no Clube de Ténis do Estoril.O caldense de 28 anos não resistiu ao mais cotado Sebastian Ofner, número 137 do Mundo, por 6-7(6), 7-6(5) e 6-3, num duelo de 2h48 que foi também o mais longo da semana até agora no Estoril.