Já são conhecidos todos os jogos da primeira ronda do quadro principal do Estoril Open

Ficaram definidos, este domingo, todos os encontros da primeira ronda do quadro principal do Millennium Estoril Open, prova que conta com a participação dos portugueses João Sousa (85.º ATP) e Nuno Borges (131.º). Os dois tenistas lusos já conheciam desde ontem, sábado, os seus adversários na primeira ronda da prova estorilista: o vimaranense defrontará o argentino Sebastian Baez e o maiato travará forças com o espanhol Pablo Andujar.

Contudo, existiam tenistas que precisavam de se apurar através do qualifying, fase essa que foi concluída este domingo e que acabou por definir todos os emparelhamentos nesta primeira ronda do quadro principal.





João Sousa e Nuno Borges entram já amanhã [segunda-feira] em ação. O vimaranense disputará, ao lado do uruguaio Pablo Cuevas, o duelo de pares com a dupla australiana Max Purcell e Matthew Ebden, um encontro que tem arranque marcado para as 12 horas locais. Já Nuno Borges entra em ação em singulares, numa das quatro partidas que irão decorrer amanhã no complexo no Estoril. Estes encontros têm início às 13 horas.Jogo 1: Soonwoo Kwon-Benoit Paire;Jogo 2: Pablo Andujar-Jogo 3: Dusan Lajovic-Frances Tiafoe;Jogo 4: Federico Coria-Bernabe Zapata Miralles.Jogo 1: Pablo Cuevas e-Matthew Ebden e Max Purcell.