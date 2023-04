João Sousa avança para a segunda ronda do Estoril Open

João Sousa apurou-se esta tarde para a segunda ronda do quadro de singulares do Torneio ATP Millennium Estoril Open, depois de na véspera ter feito o mesmo em pares.O vimaranense, que ocupa o lugar 147 no ranking mundial, derrotou o italiano Giulio Zeppieri 121.º da tabela ATP, em três sets, pelos parciais de 6-4, 1-6 e 6-3.Na segunda ronda, marcada para esta quinta-feira, às 17 horas, no court central, João Sousa vai defrontar Casper Ruud, número 5 mundial e primeiro cabeça-de-série.