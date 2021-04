João Sousa e a derrota com Norrie: «Foi superior e quase não cometeu erros»

O tenista português João Sousa disse esta terça-feira que ficou surpreendido com o nível de jogo do britânico Cameron Norrie, com quem perdeu na primeira ronda do Estoril Open, por 6-1 e 6-3, no Clube de Ténis do Estoril.

"Surpreendeu-me bastante o nível de jogo dele hoje. Obviamente que no encontro de pares de ontem [segunda-feira] não deu para ver muita coisa, mas também não estava lá para avaliá-lo", começou por afirmar, sobre o seu adversário e também parceiro na competição de duplas.

O vimaranense, 103.º colocado no ranking ATP, não conseguiu contrariar o favoritismo e superioridade de Norrie, número 50 do mundo, e acabou eliminado na terra batida do Estoril, na qual se tornou no primeiro e único português a conquistar o título do ATP 250 nacional, em 2018.

"Ele acabou por ser superior a mim durante todo o encontro, ou na grande maioria, e daí a vitória dele. Fisicamente sentia-me bem, apesar de notar que ainda me falta alguma forma física, mas não há grande coisa a dizer. Ele foi superior, quase não cometeu erros, obrigou-me a ser agressivo e tentar ser eu a procurar os pontos, tal não aconteceu e, daí, ter ganho", explicou.

Além de lembrar que o esquerdino britânico "vinha com muita confiança e tinha ganho encontros em Barcelona", o minhoto, de 32 anos, lamenta não ter conseguido "dar continuidade ao nível ascendente de ténis" que vem praticando.

"Noto que o meu nível não é o mesmo de há dois ou três anos. Desde a lesão [pé esquerdo] que não me movimento igual, mas, apesar disso, tenho trabalhado e treinado bem. As coisas hoje infelizmente não correram tão bem", acrescentou Sousa, sublinhando estar, contudo, "motivado para mudar esta dinâmica menos boa."