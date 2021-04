João Sousa eliminado na primeira ronda do Estoril Open

O português João Sousa foi eliminado esta terça-feira pelo britânico Cameron Norrie na primeira ronda do Estoril Open, o torneio ATP 250 que decorre até 2 de maio no Clube de Ténis do Estoril.

O vimaranense, 103.º colocado no ranking ATP, não foi capaz de se impor diante do adversário e seu parceiro de pares, número 50 na hierarquia mundial, e acabou afastado da prova de singulares em dois 'sets', pelos parciais de 6-1 e 6-3, ao cabo de uma hora e 25 minutos.

Uma vez eliminado o campeão português do Estoril Open de 2018, Cameron Norrie vai defrontar na segunda ronda o 'qualifier' espanhol Pedro Martinez (100.º ATP), que bateu na estreia o cazaque Alexander Bublik, por 6-3 e 6-0.