João Sousa espera "encontro exigente" com Sebastian Baez no Estoril Open

O número um nacional, João Sousa, disse este sábado esperar um "encontro exigente" contra o argentino Sebastian Baez na primeira ronda do quadro principal do Estoril Open, conforme ditou o sorteio realizado no Clube de Ténis do Estoril.

"É um jogador jovem, que tem vindo evoluir muitíssimo nos últimos tempos, e gosta de terra batida. Aliás, fez uma final este ano nesta superfície [ATP 250 de Santiago] e sou consciente que é um encontro difícil", começou por lembrar o número 85 mundial, em declarações à agência Lusa.

João Sousa, campeão do Estoril Open em 2018, recebeu o primeiro 'wild card' da organização para o quadro principal do único torneio português do ATP Tour e vai defrontar, pela primeira vez, o tenista de Buenos Aires (60.º ATP), de 21 anos, com quem treinou na sexta-feira.

"Não há encontros fáceis neste nível e agora é preparar da melhor maneira esse encontro. É um jogador que conheço, treinei ontem [sexta-feira] com ele e vai ser, sem dúvida, um encontro exigente para ambos. Vou dar o meu melhor e, com o apoio do público, acredito que vou ter oportunidades para vencer", rematou o minhoto, de 33 anos.