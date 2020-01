João Sousa regressa motivado para tentar "voltar a triunfar" no Estoril Open

João Sousa vai regressar motivado para tentar "voltar a triunfar" no Estoril Open, que irá decorrer entre 25 de abril e 3 de maio, no Clube de Ténis do Estoril, anunciou esta quinta-feira a organização do ATP 250 português.

"Vou com tudo! Em todos os torneios que disputo vou para vencer, mas sem dúvida que este é muito especial, há um sentimento diferente e um querer especial em vencer. É um torneio que me traz muitas boas memórias, sinto-me realmente em casa, pois, durante o ano, nunca tenho oportunidade de poder sentir o carinho do público ao máximo", afirmou o vimaranense.

João Sousa, 58.º colocado no ranking ATP, chegou à vitória no evento português em 2018, ao bater o norte-americano Frances Tiafoe na final, mas está ciente das dificuldades para tentar alcançar o troféu na sexta edição da prova.

"Não acredito que tenha ficado mais fácil, é sempre difícil vencer um torneio, seja em casa ou fora. A motivação e o querer estão lá presentes para voltar a triunfar. Sempre que vou tento dar o meu melhor e tento estar ao máximo para poder vencer", assegurou o minhoto.

O diretor do Estoril Open, João Zilhão, não poderia estar mais satisfeito por anunciar o regresso do número um nacional aos courts de terra batida do Clube de Ténis do Estoril.

"É sempre muito bom contarmos com a presença de antigos campeões do torneio e, no caso do João, esse prazer é redobrado, pois é o único português a ter conseguido vencer o maior torneio português. O João Sousa tem sido um extraordinário embaixador do Millennium Estoril Open desde o primeiro dia e a sua vitória em 2018 foi dos momentos mais emocionantes que vivi e um momento que ficará para sempre na história do desporto português", sublinhou Zilhão.