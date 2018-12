João Sousa vai defender título

Para lá de Stefanos Tsitsipas, garantida é também a presença de João Sousa, nº 1 nacional e (historicamente) campeão em título, na prova. O vimaranense de 29 anos, 44º do ranking ATP, é patrocinado pelo principal parceiro do torneio e tem no Millennium Estoril Open um dos crónicos objetivos da sua temporada, tendo cumprido em 2018 o sonho de criança de vencer a prova nacional.João Sousa foi sempre o primeiro nome a ser anunciado para as quatro edições anteriores da nova versão do torneio – organizada pela 3 Love –, mas desta feita os promotores do evento apostaram em promover primeiramente uma figura internacional, tendo em conta que a defesa do título do melhor português de sempre não é propriamente... uma surpresa.