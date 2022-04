João Sousa volta à ação nos pares: conheça os resultados e o programa do quarto dia

Nuno Borges, nº2 nacional e 131º do ranking mundial, deixou o Millennium Estoril Open sem qualquer português em singulares, ao perder na 2ª ronda diante do norte-americano Frances Tiafoe, 29º ATP e quinto cabeça-de-série, por 7-6(4), 4-6 e 6-0, em 2h00.

Num encontro de duas faces, Borges bateu-se de igual para igual com o finalista do Estoril Open de 2018, mas acabou por não aguentar o nível na terceira partida, onde não esteve ao nível das anteriores.

"Acho que o terceiro set foi um acumular de tudo o que se passou no encontro. A minha oportunidade foi mais no primeiro set. Senti-me cabisbaixo, a duvidar um bocadinho. Nem estava à espera de conseguir o segundo set. Aguentei-me e senti que de alguma maneira ele estava a pôr muita pressão. Quando descolou foi muito difícil acompanhá-lo. Foi um bom jogo no geral", confessou Borges, que voltou ao court minutos depois para, ao lado de Francisco Cabral, fechar a primeira ronda de pares diante do croata Ivan Dodig (campeão de seis Grand Slams) e do norte-americano Austin Krajicek, por 6-4, 3-6 e [10-5].

Ao primeiro encontro, a primeira vitória ATP para uma dupla que tem dominado nos Challengers: oito títulos nos últimos 11 meses.

Cabral, nº 1 nacional de pares, está a uma vitória do top 100. "Não desvalorizo, mas quero bastante mais do que isso", assegurou.



RESULTADOS DO DIA



2ª ronda singulares:

A. Davidovich (ESP/4)-B. Zapata (ESP), 6-3 e 7-6(5)

F. Tiafoe (EUA/5)-N. Borges (POR), 7-6(4), 4-6 e 6-0

F. Verdasco (ESP)-P. Cuevas (URU), 6-2 e 6-3

A. Ramos (ESP)-S. Kwon (COR), 5-7, 6-1, 6-2



PROGRAMA DE HOJE



ESTÁDIO MILLENNIUM (13H00)

Richard Gasquet (FRA)-Hugo Déllien (BOL)

Marin Cilic (CRO/3)-Sebastian Baez (ARG)



ESTÁDIO MILLENNIUM (18H00)

F. Auger-Aliassime (CAN/1)-C. Taberner (ESP)

Sebastian Korda (EUA/8)-B. Bonzi (FRA)



COURT CASCAIS (15H00)

João Sousa/Pablo Cuevas (POR/URU)-Maximo Gonzalez/Andre Goransson (ARG/SUE)





As melhores imagens da terceira jornada do Estoril Open