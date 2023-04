Kecmanovic: «Tive algumas oportunidades no segundo set, se as tivesse usado...»

Miomir Kecmanovic reconheceu este domingo ter desaproveitado oportunidades no segundo set que poderiam ter alterado o rumo da final do Estoril Open em ténis, perdida em dois parciais frente ao norueguês Casper Ruud.

Com pressa para regressar ao court central do Clube de Ténis do Estoril, onde ainda tinha a final de pares para disputar, o sérvio de 23 anos pediu aos jornalistas para serem breves e deu respostas curtas. "Foi uma boa semana. Acabei por jogar bom ténis, cheguei a outra final, estou bastante satisfeito com isso", resumiu o sexto cabeça de série.

Depois de perder mais uma final, a terceira numa carreira em que só conquistou um título, em Kitzbühel, em 2020, Kecmanovic disse acreditar que o rumo do encontro de hoje, perdido por 6-2 e 7-6 (7-3), em uma hora e 49 minutos, podia ter sido diferente se dois ou três pontos tivessem caído para o seu lado. "Tive algumas oportunidades no segundo, se as tivesse usado, quem sabe...", afirmou.

Apesar da derrota, o sérvio defende que a semana no Estoril Open será benéfica para a temporada de terra batida europeia. "Dá-me confiança saber que ganhei bons encontros", acrescentou.

Sucinto, e 'apressado', o vice-campeão de singulares, que já no court tinha dito que não podia sair do Clube de Ténis do Estoril com dois troféus de finalista, garantiu que a derrota frente a Ruud em nada irá afetar o seu desempenho em pares. "Foi um encontro difícil, mas os pares são sempre divertidos de se jogar. Não levo isso tão a sério, por isso vai ser um encontro divertido", concluiu.

O antigo número um mundial de juniores já regressou ao court para jogar a final de pares ao lado do compatriota Nikola Cacic, com o duo a defrontar os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, responsáveis pelo afastamento dos campeões em título, os portugueses Francisco Cabral e Nuno Borges.