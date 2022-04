Nuno Borges e Francisco Cabral apuram-se para as 'meias' de pares do Estoril Open

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral avançaram esta sexta-feira para as meias-finais de pares do Estoril Open, com um triunfo em três sets sobre os norte-americanos Nathaniel Lammons e Tommy Paul.

A melhor dupla portuguesa da atualidade impôs-se ao duo norte-americano com os parciais de 6-3, 6-7 (2) e 10-6, em uma hora e 25 minutos.

Nas meias-finais, Borges e Cabral, que receberam um wild card da organização para disputar a variante de pares no Clube de Ténis do Estoril, vão medir forças com os primeiros cabeças de série, o britânico Jamie Murray e o neozelandês Michael Venus.