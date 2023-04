Nuno Borges e Francisco Cabral iniciam defesa do título de pares com vitória no Estoril Open

Francisco Cabral e Nuno Borges iniciaram esta quarta-feira a defesa do título de pares do Estoril Open com um triunfo em dois sets frente ao duo formado por Romain Arneodo e Sam Weissborn.

Na primeira ronda do quadro de pares do único torneio ATP português, os campeões em título impuseram-se ao monegasco Romain Arneodo e ao austríaco Sam Weissborn com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-3), em uma hora e 23 minutos.

Cabral e Borges, que no ano passado se tornaram nos primeiros portugueses a conquistarem o título de pares no Estoril Open, marcarão encontro na segunda ronda com o holandês Robin Haase e o austríaco Philipp Oswald, que afastaram os primeiros cabeças de série, o alemão Andreas Mies e o monegasco Hugo Nys, com uma vitória por 7-6 (7-4) e 6-1.