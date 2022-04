Nuno Borges junta-se a João Sousa no quadro principal do Estoril Open

Nuno Borges recebeu esta sexta-feira um 'wild card' para o quadro principal do Estoril Open, juntando-se a João Sousa no Clube de Ténis do Estoril, entre 23 de abril e 1 de maio, anunciou esta sexta-feira a organização.

O vimaranense, número 85 no ranking mundial, havia sido contemplado com o primeiro convite atribuído pelo diretor do torneio português do ATP Tour e hoje foi a vez de Borges, 131.º classificado na mesma hierarquia, ser agraciado com o último passe para a principal prova de singulares.

Nuno Borges, de 25 anos, estreou-se há um ano num quadro principal de um torneio ATP, na terra batida do Estoril, e, depois de passar a fase de qualificação com distinção, só foi travado na segunda ronda pelo croata Marin Cilic, campeão do Open dos Estados Unidos de 2014, em três equilibrados sets.

Enquanto os portugueses Sousa e Borges vão regressar aos 'courts' do Clube de Ténis do Estoril, o austríaco Dominic Thiem vai estrear-se no ATP 250 português, graças a um 'wild card' também atribuído pela organização.