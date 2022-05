Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Orgulho nacional: Francisco Cabral e Nuno Borges campeões de pares do Estoril Open Com Marcelo Rebelo de Sousa nas bancadas, a dupla alcançou feito inédito no torneio luso





CAMPEÕES. Nuno e Francisco brilharam no Estoril Open

• Foto: Millennium Estoril Open