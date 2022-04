Pedro Araújo "muito feliz" com boa adaptação à terra batida no Estoril Open

O tenista português Pedro Araújo mostrou-se hoje contente com a estreia vitoriosa no Estoril Open, no Clube de Ténis do Estoril, onde bateu na primeira ronda da fase de qualificação o italiano Gianluca Mager.

"Correu bastante bem. Honestamente não estava nada à espera [de receber um 'wild card], por isso estava a jogar outro torneio. Cheguei a fazer o meu encontro sexta-feira à tarde no Jamor, em piso rápido, agora vim para aqui jogar em terra batida e acho que consegui adaptar-me muito bem. Estou muito feliz por isso", começou por contar.

Depois de abdicar do Masters da Federação Portuguesa de Ténis, o jovem lisboeta, de 20 anos, foi o primeiro português, dos quatro que estão a disputar a fase de qualificação, a garantir a passagem à segunda e última ronda de acesso ao quadro principal, graças ao triunfo ante o transalpino (111.º ATP), que desistiu quando estava em desvantagem por 6-1 e 2-0.

"Já o tinha visto a jogar há umas semanas nos 'challengers'. Sabia que ia ser um jogador difícil como todos são aqui, mas sabia que teria as minhas hipóteses se jogasse bem. É outro nível e são outras condições. Mas estava confiante de que podia trazer esse nível e essas sensações para aqui", explicou.

Pedro Araújo, que figura no 656.º lugar na hierarquia mundial, vai defrontar agora o uruguaio Pablo Cuevas (105.º ATP), responsável pela derrota do britânico Liam Broady em duas partidas, com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-5).