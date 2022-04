Pedro Sousa derrotado na primeira ronda do Estoril Open por Zapata Miralles

O tenista português Pedro Sousa foi derrotado este sábado pelo espanhol Bernabe Zapata Miralles na ronda inaugural da fase de qualificação do Estoril Open, torneio português do ATP Tour, que se realiza no Clube de Ténis do Estoril.

O lisboeta, número 295 do ranking ATP, encerrou a sessão de hoje no court central com um desaire frente ao jogador de Valência, 119.º classificado na hierarquia ATP, em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-4, ao cabo de uma hora e 14 minutos.

Após eliminar Pedro Sousa, que está a regressar à competição depois de uma longa ausência, na sequência de uma intervenção cirúrgica ao pulso esquerdo, Zapata Miralles vai defrontar na fase seguinte da prova o compatriota Carlos Taberner, também ele responsável pela derrota de outro representante nacional, Tiago Cação.

Concluída a primeira ronda do qualifying, apenas o português Pedro Araújo vai lutar domingo por uma vaga no quadro principal do Estoril Open, uma vez que Gastão Elias, Tiago Cação e Pedro Sousa ficaram pelo caminho.