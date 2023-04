Quentin Halys derrota Thiem e está pela primeira vez numa meia-final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O francês Quentin Halys qualificou-se esta sexta-feira pela primeira vez na sua carreira para as meias-finais de um torneio ATP, ao impor-se ao austríaco Dominic Thiem em dois sets nos 'quartos' do Estoril Open.

O 80.º tenista do ranking mundial, 'carrasco' de Nuno Borges na primeira ronda, surpreendeu o campeão da edição de 2020 do Open dos Estados Unidos e atual 111.º jogador ATP, com um triunfo por 6-1 e 6-4, em um hora e 19 minutos.

Afastado o antigo número três mundial e duas vezes finalista de Roland Garros, Halys aguarda agora o desfecho do encontro entre o norueguês Casper Ruud, quinto jogador mundial e primeiro cabeça de série no Clube de Ténis do Estoril, e o argentino Sebastián Báez, campeão em título, para conhecer o seu adversário nas 'meias'.