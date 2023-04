Rocha estreia-se com vitória no Estoril aos 18 anos

Henrique Rocha, jovem de 18 anos que ocupa o 590.º lugar do ranking ATP, fez a sua estreia absoluta no circuito principal e não podia ter pedido um desfecho melhor. É que o português brilhou para derrotar o terceiro cabeça-de-série do qualifying do Millennium Estoril Open e colocou-se a apenas um passo do quadro principal.Rocha banalizou o britânico Ryan Peniston (151.º), com os parciais 6-4 e 6-1, em menos de uma hora e meia de encontro e no domingo joga com o húngaro Mate Valkusz na ronda de acesso ao quadro.