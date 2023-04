Sebástian Báez avança para os quartos de final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista argentino Sebástian Báez, campeão em título, qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final do Estoril Open, ao eliminar o compatriota Pedro Cachín, em dois sets.

Num encontro que chegou a estar vários minutos interrompido para assistência a um adepto nas bancadas, Báez, 32.º do ranking ATP, venceu Cachín, 67.º, por 6-4 e 7-6 (2), em duas horas e 14 minutos.

Na próxima ronda, Báez vai encontrar o português João Sousa, 147.º da hierarquia mundial, ou o norueguês Casper Rudd, quinto do mundo, que se defrontam ainda esta tarde no Clube de Ténis do Estoril.