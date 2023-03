Sebastian Korda confirmado no Estoril Open

Sebastian Korda, 26.º do ranking ATP e semifinalista em 2022, é o terceiro nome confirmado na próxima edição do Estoril Open, anunciou esta sexta-feira a organização da prova.

Korda, de 22 anos, junta-se ao norueguês Casper Ruud e ao português João Sousa no quadro principal do torneio português.

"É com prazer que anuncio o meu regresso. A experiência do ano passado foi excelente, joguei sempre diante de um público fantástico. Espero que este ano consiga ganhar mais dois encontros para sair com o título do Estoril Open", disse Sebastian Korda, em declarações divulgadas pela organização do torneio.

Em 2022, Sebastian, filho de Petr Korda, tenista checo que nos anos 90 chegou ao segundo lugar da hierarquia mundial, alcançou as meias-finais do Estoril Open, mas acabou eliminado pelo também norte-americano Frances Tiafoe.

Korda lesionou-se nos início do ano nos quartos de final do Open da Austrália, primeira prova do Grand Slam, e tem estado afastado dos 'courts' desde aí.

O Estoril Open de 2023 vai decorrer de 1 a 9 de abril, no Clube de Ténis do Estoril.