Stefanos Tsitsipas: «João Domingues jogou muito bem»

Stefanos Tsitsipas, que eliminou João Domingues nos quartos de final do Estoril Open, reservou muitos elogios para o português no final do encontro."O João Domingues jogou muito bem. Ele tem um estilo de jogo que, se funciona bem, torna-se irritante de defrontar. Corre muito, aposta muito no contra-ataque e serve razoavelmente bem. Não tem o melhor serviço do circuito, mas defende-se bem com ele. Se começas um encontro "frio" e não percebes quais são os seus padrões, talvez comeces logo a perder. E foi isso que me aconteceu", explicou o número 10 da hierarquia mundial.