Stefanos Tsitsipas: «No Estoril senti-me como em casa»

Stefanos Tsitsipas, jovem grego que aos 20 anos já ocupa o 15º posto do ranking ATP, foi ontem anunciado pela organização como a primeira estrela confirmada para a edição de 2019 do Millennium Estoril Open (de 27 de abril a 5 de maio), tal como Record avançara na edição de ontem.

O prodígio helénico, antigo número 1 mundial de juniores e um dos tenistas mais populares do circuito ATP, mostrou-se feliz pelo regresso a Portugal. "Estou ansioso por regressar ao Millennium Estoril Open em 2019", refere Stefanos Tsitsipas numa mensagem enviada à organização. "O torneio tem um ambiente muito especial e tanto os fãs como a organização fazem com que me sinta como se estivesse em casa. A experiência deste ano foi extraordinária e espero ter um resultado ainda melhor no próximo ano".

Tsitsipas foi semifinalista em 2018, apenas derrotado por João Sousa – futuro campeão – num tie-break de 3º set emocionante. João Zilhão, diretor do torneio, não esconde a felicidade por voltar a ter o grego. "Temos acompanhado de muito perto a evolução do Stefanos e a presença dele em 2018, quando ainda era desconhecido da maioria das pessoas, revelou-se uma aposta acertada, uma vez que tem conquistado o público onde quer que jogue, com a sua técnica e carisma inconfundíveis", confessou o diretor da prova portuguesa.