Thiem: «Estou lixado por ter perdido»

Dominic Thiem, ex-top 3 mundial, campeão do US Open em 2020 e uma das principais figuras do Millennium Estoril Open 2022, foi surpreendido ontem na primeira ronda do maior torneio de ténis português, confirmando as dificuldades que tem sentido no regresso ao ténis, depois de quase um ano fora do courts devido a lesão.O austríaco de 28 anos, atualmente no 93º posto ATP, voltou a apresentar falta de ritmo e problemas evidentes com o seu timing de direita, acabando derrotado pelo francês Benjamin Bonzi, 58º do ranking e um dos tenistas que mais evoluiu nos últimos tempos no circuito ATP, por 6-3 e 7-6(9), num encontro em que chegou a ter três set points no segundo parcial.No final, estava naturalmente irritado."O positivo que posso tirar é o segundo set. Foi bastante bom. A direita voltou no segundo set, estava a sentir que podia bater winners daquele lado numa bola curta. Podia matar o ponto em alguns momentos, o que foi uma grande evolução comparando com Belgrado. Foi uma boa experiência que me dá muita confiança para as próximas semanas. Também houve coisas más. No primeiro set demorei demasiado a entrar em ritmo, a habituar-me ao ritmo. Mas melhorei tudo no segundo e estou muito desapontado por ter perdido o segundo set. Estava a jogar bastante bem. É o que levo de hoje. Houve falta de encontros e falta de experienciar essas situações num encontro. Vou ficar melhor com o tempo. É por isso que levo muito do segundo set, mas ao mesmo tempo fico desapontado", confessou em conferência de imprensa.Thiem sai de Portugal feliz com o apoio do público: "Foi uma boa atmosfera, divertido jogar. No geral, estou muito feliz pelo facto de o público estar de voltar. É muito melhor ter público, ter as emoções, os gritos entre os pontos, um público fantástico quando se joga um grande tempo. Foi muito difícil sem adeptos. Adorei jogar aqui hoje e estou lixado por não ter feito o encontro durar mais..."O austríaco assume que o regresso à competição não tem sido fácil. "A certo ponto é muito difícil. Hoje não foi o último encontro que perdi nas rondas inaugurais. Vai acontecer mais umas vezes. Mas ao mesmo tempo é bom porque houve grandes evoluções, visíveis, após cada encontro, cada treino. Se estás a jogar bem, se és top 5, não vês evolução todos os dias como agora", rematou Thiem.