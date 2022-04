Tiago Cação eliminado na estreia no Estoril Open por 'top-100' mundial

O português Tiago Cação foi este sábado eliminado pelo espanhol Carlos Taberner na primeira ronda da fase de qualificação do Estoril Open, torneio português do ATP Tour, que decorre até 1 de maio no Cube de Ténis do Estoril.

O tenista de Peniche, número 573 mundial, não foi capaz de contrariar o favoritismo de Taberner, que figura na 94.ª posição no ranking ATP, e acabou derrotado ao fim de uma hora e 17 minutos, com os parciais de 6-2 e 6-4.

Cação, de 24 anos, junta-se assim a Gastão Elias entre os jogadores eliminados na ronda inaugural, enquanto o tenista de Valência, também com 24 anos, fica aguardar pelo desfecho do embate entre Pedro Sousa e o compatriota Bernabe Zapata Miralles para conhecer o próximo adversário.