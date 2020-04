Tsitsipas desafia-se e fala em português

Stefanos Tsitsipas, número seis do ranking ATP e um dos tenistas com mais presença nas redes sociais – e no YouTube – decidiu desafiar-se e pedir aos fãs que lhe enviassem frases nas suas línguas para que ele pudesse replicar no seu Twitter e o português... não faltou.

"Adoro português, é uma língua muito bonita", começou por dizer, antes de deixar uma mensagem sobre... o Millennium Estoril Open, a pedido do próprio torneio. "Vamos ter saudades do nosso campeão. Esperamos ver-te, novamente, no próximo ano", leu o vencedor do torneio em 2019, que até se safa no português.

Mas a experiência não ficou por aqui. Entre mensagens em alemão, francês, italiano e até holandês, Stefanos deixou mais uma em português, com algum sotaque brasileiro e para o Flamengo de Jorge Jesus. "O Flamengo é o maior e melhor ‘time’ de futebol do Brasil", disparou o helénico, antes de admitir. "Isto não me soou muito a brasileiro, mas pronto!"