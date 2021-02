Grigor Dimitrov elimina Dominic Thiem e segue para os 'quartos' do Open da Austrália

O tenista Dominic Thiem, o terceiro a nível mundial, foi esta madrugada eliminado nos oitavos de final do Open da Austrália por Grigor Dimitrov, 21.º do mundo, por 6-4, 6-4, 6-0, em pouco mais de duas horas.

Na próxima ronda o búlgaro vai enfrentar o russo Aslan Karatsev, 114.º a nível mundial, que disputa o seu primeiro Grand Chelem, vencedor do Canadien Félix Auger-Aliassime.

Ao contrário do austríaco Dominic Thiem, que estava sem energia depois da maratona da ronda anterior contra Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov na terceira ronda beneficiou do abandono do seu adversário Pablo Carreno.