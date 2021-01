Frederico Silva qualifica-se para o quadro principal do Open da Austrália

O tenista português Frederico Silva qualificou-se esta quarta-feira pela primeira vez para o quadro principal de um Grand Slam, ao vencer o francês Gregoire Barrere na ronda final do torneio de qualificação para o Open da Austrália.

Em Doha, onde decorre a fase de qualificação para o primeiro 'major' de 2021, Frederico Silva, 182.º classificado do ranking mundial, bateu o número 100 na hierarquia da ATP e primeiro pré-designado do 'qualifying' por 6-3 e 6-4, após uma hora e 44 minutos de confronto.

Frederico Silva, de 25 anos, juntou-se aos compatriotas João Sousa e Pedro Sousa, que tiveram entrada direta no quadro principal do torneio de Melbourne, a realizar entre 08 e 21 de fevereiro, com fortes restrições devido à pandemia de covid-19.

O número quatro português protagonizou um primeiro 'set' irrepreensível, sem conceder qualquer quebra de serviço ou sequer permitir um ponto de 'break' ao adversário (que ficou em 'branco' em dois jogos), concretizando a única oportunidade que teve para quebrar o serviço de Barrere.

O segundo parcial foi mais complicado, demorando mais do dobro do que o inicial (uma hora e 10 minutos), com o francês a quebrar primeiro o serviço de Frederico Silva (2-4), que respondeu com duas quebras seguidas no serviço de Barrere (5-4), servindo para fechar o encontro.

Num jogo decisivo, o jogador português viu-se em posição delicada quando o oponente chegou a deter uma vantagem de 40-15, mas salvou os dois pontos de 'break' e acabou por fechar a seu favor um encontro histórico ao segundo 'match point'.

À quarta participação em torneios de qualificação para provas do Grand Slam, Frederico Silva conquista o primeiro apuramento, após as tentativas falhadas em 2016 (Wimbledon) e 2020 (Austrália e Roland Garros, no qual atingiu também o último encontro do 'qualifying').

Frederico Silva foi mais eficaz do que o compatriota João Domingues, que foi afastado no domingo na estreia no torneio de qualificação para a prova australiana, ao perder com o checo Tomas Machac, por 6-3 e 6-1.