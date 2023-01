Korda afasta Medvedev na terceira ronda do Open da Austrália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista russo Daniil Medvedev, finalista das duas últimas edições do Open da Austrália, foi hoje afastado na terceira ronda do primeiro 'major' da temporada, ao perder com o norte-americano Sebastian Korda em três sets.

O antigo número um do mundo, que ocupa atualmente a oitava posição do ranking ATP, perdeu pelos parciais de 7-6 (9-7), 6-3 e 7-6 (7-4) diante do 31.º da hierarquia, num encontro que durou três horas na Arena Rod Laver.

O filho do antigo tenista checo Petr Korda, que conquistou o Open da Austrália em 1998, vai agora defrontar no oitavos de final o polaco Hubert Hurkacz (número 11 mundial), que eliminou o canadiano Denis Shapovalov (22.º).