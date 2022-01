Adversário arrasa Kyrgios: «É um imbecil absoluto e tem a maturidade de um miúdo de 10 anos»

O neozelandês Michael Venus, que fez dupla com o alemão Tim Puetz, deixou duras críticas ao australiano Nick Kyrgios depois de perder nos quartos-de-final de pares do Open da Austrália frente à dupla formada pelo australiano e pelo compatriota Thanasi Kokkinakis."Vai ter sempre adeptos e arranjará sempre maneira de o favorecerem, mas ao fim ao cabo é um imbecil absoluto", disse Michael Venus ao canal '1News', da Nova Zelândia."No que diz respeito a maturidade, podes ver que nunca cumpriu com as suas expectativas. Sendo generoso, tem a maturidade de um miúdo de 10 anos", acrescentou. "É incrível, ele pode atirar uma bola para a bancada e acertar numa criança, mas só porque depois dá a raqueta ao miúdo, toda a gente diz que é um bom tipo."Kyrgios, que ainda não respondeu a estas palavras, vai disputar com o amigo Kokkinakis o encontro das meias-finais de pares diante do espanhol Marcel Granollers e do argentino Horacio Zeballos.