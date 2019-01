Angelique Kerber entra com o pé direito no Open da Austrália

A tenista alemã Angelique Kerber, segunda do ranking mundial, venceu a eslovena Polona Hercog em dois sets e qualificou-se para a 2.ª ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da época.A tenista alemã, de 30 anos, venceu pelos parciais de 6-2 e 6-2, necessitando de uma hora e 12 minutos para derrotar a eslovena de 27 anos e 92.ª WTA.Angelique Kerber vai agora enfrentar na 2.ª ronda do torneio, que se realiza em Melbourne Park, a jovem brasileira de 22 anos Beatriz Haddad Maia, que derrotou a norte-americana e 69.ª do mundo, Bernarda Pera.Angelique Kerber já participou por 11 vezes no Open da Austrália, tento vencido a prova em 2016 ao derrotar na final a estrela norte-americana Serena Williams.