Aryna Sabalenka garante meias-finais do Open da Austrália ao vencer Donna Vekic

A tenista bielorussa Aryna Sabalenka, número cinco do mundo, qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais do Open da Austrália ao vencer a croata Donna Vekic, 64.ª do ranking WTA.

Sabalenka, de 24 anos, derrotou Vekic por 6-3 e 6-2 num encontro que durou quase duas horas.

A bielorrusa atinge pela primeira vez as meias-finais do Open da Austrália, mas já integrou por três vezes o grupo das quatro finalistas em torneios de Grand Slam (Wimbledon 2021, Open dos Estados Unidos, em 2021 e 2022), mas sem nunca chegar à final.

Sabalenka vai agora defrontar a polaca Magda Linette.