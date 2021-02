Ashleigh Barty demolidora segue para a segunda ronda do Open da Austrália

A número um mundial, Ashleigh Barty, assegurou hoje o triunfo na ronda inaugural do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam, ao derrotar Danka Kovinic, do Montenegro, em dois rápidos 'sets'.

A jogar na Rod Laver Arena, a australiana e semifinalista em Melbourne Park há um ano apenas precisou de 44 minutos em 'court' para levar de vencida Kovinic, número 82 do 'ranking' WTA, por duplo 6-0.

Consumada a vitória, Ashleigh Barty, campeã de Roland Garros em 2019, vai defrontar na segunda jornada a vencedora do encontro entre a espanhola Sara Sorribes Tormo (64.ª WTA) e a compatriota Daria Gavrilova, que recebeu um 'wild card' para jogar o quadro principal do torneio.