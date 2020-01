Ashleigh Barty qualifica-se para os quartos de final do Open da Austrália

A tenista australiana Ashleigh Barty, líder do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para os quartos de final do Open da Austrália, primeiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao bater a norte-americana Alison Riske.

Barty, vencedora de Roland Garros em 2019, precisou de uma hora e 36 minutos para vencer Riske, 19.ª da hierarquia mundial, por 6-3, 1-6, 6-4.

Pela segunda vez nos quartos de final em Melbourne, Barty vai encontrar na próxima ronda a checa Petra Kvitova, finalista do Open da Austrália em 2019, que derrotou a grega Maria Sakkari.