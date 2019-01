Balanço de João Sousa no Open da Austrália: «Foram duas semanas muito positivas»

João Sousa despediu-se esta quinta-feira do Open da Austrália em ténis, ao perder nas meias-finais de pares , ao lado do argentino Leonardo Mayer, mas diz ter vivido "duas semanas muito positivas" em Melbourne Park."Não estou feliz porque perdemos hoje, mas penso que temos que estar contentes com estas semanas, que foram muito positivas tanto a nível individual como de pares", afirmou aquele que se tornou no primeiro português a disputar as meias-finais de um torneio do Grand Slam, em seniores, ainda que na variante de pares.João Sousa e Leonardo Mayer foram travados pelo finlandês Henri Kontinen e pelo australiano John Peers, 12.ºs cabeças de série, por 6-1 e 7-6 (8-6), mesmo depois de terem recuperado de 3-5 para 6-5 no segundo set. "Eles foram merecedores da vitória. Hoje, jogaram melhor que nós, que não estivemos tão bem como nas rondas anteriores, mas também há mérito da dupla adversária, que é muito forte. Eles estão habituados a jogar juntos, tal como nós, mas são especialistas de pares. Fizeram um excelente encontro. No segundo set ainda tivemos algumas oportunidades para virar, mas não conseguimos e eles acabaram por fechar", explicou.Apesar da derrota, João Sousa, que tinha sido eliminado na terceira ronda de singulares pelo japonês Kei Nishikori, despede-se de Melbourne Park com um prémio monetário total de cerca de 200 mil euros (135 mil de singulares e perto de 70 mil em pares) e na 32.ª posição do ranking ATP de pares e 39.º em singulares. Concluída a participação no primeiro major da temporada, o minhoto segue para o Cazaquistão, onde vai representar Portugal na Taça Davis, viajando depois para Buenos Aires, Rio de Janeiro e São Paulo para fazer três semanas em terra batida, antes de Indian Wells e Miami.