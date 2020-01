Del Potro e Gasquet falham Open da Austrália devido a lesões no joelho

O tenista argentino Juan Martín del Potro vai falhar o Open da Austrália, devido a uma lesão no joelho, anunciou este sábado a organização do primeiro 'Grand Slam' da temporada, que arranca em 20 de janeiro.

"Juan Martín del Potro, que esteve duas vezes nos quartos de final, informou que estará ausente do Open da Austrália, por continuar a recuperar de uma lesão num joelho", revelou a organização do 'major' australiano na rede social Twitter.

O argentino de 31 anos, que disputou os quartos de final em Melbourne em 2009 e 2012, não joga desde junho, quando agravou a sua lesão no joelho direito na relva do torneio de Queen's.

O vencedor do Open dos Estados Unidos de 2009 e antigo número três do 'ranking' mundial tem um longo historial de lesões, figurando atualmente na 120.ª posição da hierarquia ATP.

Além de Del Potro, a organização do primeiro 'Grand Slam' do ano confirmou ainda a ausência do francês Richard Gasquet, também com uma lesão no joelho, no caso o esquerdo.

Campeão do Estoril Open em 2015, o francês, 60.º classificado do 'ranking', esperava regressar ao circuito em Melbourne Park, mas não conseguiu recuperar de uma lesão que arrasta desde outubro.

O Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' da temporada, decorre entre 20 de janeiro e 02 de fevereiro, em Melbourne.