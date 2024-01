Djokovic fez o balanço do Open da Austrália «Foi um dos piores torneios do Grand Slam que já joguei»

Novak Djokovic, número um do mundo, foi esta sexta-feira eliminado do Open da Austrália, após perder nas meias-finais com o italiano Jannik Sinner em quatro sets. No final do encontro, o tenista sérvio mostrou-se frustrado com a exibição e falou ainda sobre os rumores relativos ao seu futuro.

"Estou chocado com o meu nível. Foi um dos piores torneios do Grand Slam que já joguei. Não cheguei perto do meu nível durante a competição. Nunca me senti confortável, mas não esperava que fosse tão mau nos dois primeiros sets", confessou Djokovic nesta que foi a derrota que quebrou um ciclo de 6 anos de vitórias na prova em 33 partidas. É preciso recuar até 2018 para encontrar uma situação idêntica, quando o tenista foi afastado por Hyeon Chung nos oitavos-de-final deste mesmo torneio. Em 2022, o sérvio foi forçado a abandonar Melbourne por não se ter vacinado contra a Covid-19.

O sérvio aproveitou ainda para falar sobre a carreira "Não estou acostumado a isto, mas não precisa de ser o começo do fim, embora alguns digam que sim", sublinhou o tenista, acrescentando que " ainda há a oportunidade de voltar aqui e jogar pelo menos mais uma vez".