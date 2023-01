Djokovic vence Carballes Baena e segue para a segunda ronda do Open da Austrália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista sérvio Novak Djokovic, recordista de troféus do Open da Austrália, apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do primeiro 'major' da temporada, ao vencer o espanhol Roberto Carballes Baena em três 'sets'.

O número cinco mundial bateu o adversário, 75.º do ranking ATP, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-0, num encontro que durou duas horas e dois minutos, e que, à semelhança de outros, começou com atraso devido às condições climatéricas adversas registadas em Melbourne, tanto de chuva como de calor.

Na segunda ronda, Djokovic, que soma nove títulos do Open da Austrália, vai defrontar o vencedor do duelo entre o francês Enzo Couacaud (191.º do mundo) e o boliviano Hugo Dellien (131.º), agendado para quarta-feira.