Djokovic vence Open da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, bateu o russo Daniil Medvedev e conquistou o seu nono título do Open da Austrália, primeiro 'major' da temporada, que terminou hoje em Melbourne Park.





O tenista de Belgrado, de 33 anos, derrotou na final o número quatro do 'ranking' ATP, que aos 25 anos disputou a sua segunda final de um torneio do Grand Slam, após o Open dos Estados Unidos, em 2019, em três sucessivos 'sets', com os parciais de 7-5, 6-2 e 6-2, em uma hora e 53 minutos.Graças ao triunfo, Novak Djokovic alcançou o 18.º 'major' da carreira, aproximando-se dos 20 troféus de Roger Federer e de Rafael Nadal, e assegurou o recorde de 311 semanas na liderança da hierarquia mundial, ultrapassando as 310 semanas do suíço, enquanto Daniil Medvedev vai subir à terceira posição da mesma hierarquia.