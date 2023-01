Djokovic vence Open da Austrália e iguala os 22 títulos de Nadal em torneios de Grand Slam

Novak Djokovic venceu este domingo o Open da Austrália ao bater o grego Stefanos Tsitsipas, por 3-0. O tenista sérvio conquista assim pela 10ª vez o Open da Austrália, igualando os 22 títulos de Nadal em torneios de Grand Slam.O quinto jogador do mundo somou o 10.º triunfo em outras tantas finais em Melbourne, vencendo Tsitsipas, 24 anos e quarto da hierarquia, com os parciais de 6-3, 7-6 (7) e 7-6 (7), em duas horas e 56 minutos.Djokovic, 35 anos, igualou assim o recorde de 22 Grand Slams do espanhol Rafael Nadal, que era o campeão em título em Melbourne e foi eliminado na segunda ronda, e vai regressar na segunda-feira à liderança do ranking mundial.