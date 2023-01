Elena Rybakina afasta número um mundial nos 'oitavos' do Open da Austrália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista polaca Iga Swiatek, número um mundial, foi afastada este domingo nos oitavos de final do Open da Austrália, ao perder com a cazaque Elena Rybakina.

A atual campeã de Roland Garros e do Open dos Estados Unidos perdeu pelos parciais de 4-6 e 4-6, num encontro que durou uma hora e meia na Rod Laver Arena.

Elena Rybakina, 25.ª classificada do ranking WTA e campeã em título de Wimbledon, vai defrontar nos quartos de final a vencedora do duelo entre a norte-americana Coco Gauff (7.ª do mundo) e a letã Jelena Ostapenko (17.ª).