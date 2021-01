Estrelas já chegaram à Austrália

As principais figuras do circuito mundial que vão participar no Open da Austrália e nos diferentes torneios que lá vão decorrer em fevereiro, começaram a chegar ontem ao país para iniciarem o período de quarentena de 14 dias obrigatório no país.

Serena Williams, Rafael Nadal, Naomi Osaka e Venus Williams, por exemplo, chegaram a Adelaide (onde estão os top 3, Serena e os parceiros de treino de todos) num voo charter ao final da noite, ao passo que Novak Djokovic, Dennis Novak e Dominic Thiem aterraram na mesma cidade mas mais cedo, ainda durante a tarde.

Stan Wawrinka, campeão de 2014, foi direto para Melbourne.