Iga Swiatek apura-se para oitavos de final do Open da Austrália ao derrotar Cristina Bucsa Atual campeã de Roland Garros e do Open dos Estados Unidos vai defrontar no domingo a cazaque Elena Rybakina





• Foto: Reuters