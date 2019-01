João Domingues falha acesso ao quadro principal do Open da Austrália

João Domingues falhou esta sexta-feira a qualificação para o quadro principal do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder na terceira e última ronda da qualificação.Em Melbourne, o jogador de Oliveira de Azeméis, 225.º do mundo, perdeu com o suíço Henri Laaksonen, 116.º do mundo, por 7-6 (7) e 6-2, em uma hora e 35 minutos.Esta foi a quinta vez que João Domingues disputou a fase de qualificação de um torneio do 'Grand Slam', sendo que nas quatro tentativas anteriores nunca tinha passado da primeira ronda.João Sousa e Pedro Sousa têm entrada direta no primeiro major do ano.