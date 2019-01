João Sousa avança para a 2.ª ronda do Open da Austrália

O tenista João Sousa, número um português e 44.º mundial, qualificou-se esta terça-feira para a 2.ª ronda do Open da Austrália, ao vencer o argentino Guido Pella, 66.º, em cinco sets.O tenista luso bateu o jogador da Argentina pelos parciais de 7-6, 4-6, 7-6, 4-6 e 6-2, numa partida que se prolongou por mais de quatro horas (4:01).No ano passado, o vimaranense tinha sido eliminado pelo argentino na primeira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, em Paris.Sousa e Pella são colegas de pares e, ainda no início deste ano, a dupla luso-argentina atingiu os quartos de final de pares do ATP 250 de Auckland.João Sousa é agora o único representante luso em Melbourne, depois de Pedro Sousa ter sido eliminado na segunda-feira, na sua estreia em quadros principais de um major, com uma derrota frente ao australiano Alex di Dinaur.Em declarações à Lusa, depois de ceder por 6-4, 7-5 e 6-4, Pedro Sousa admitiu ter ficado "contente" com a forma como reagiu diante Alex di Dinaur, anfitrião 27.º do ranking.