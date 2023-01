João Sousa derrotado na ronda inaugural do Open da Austrália

João Sousa foi, esta quarta-feira, eliminado na ronda inaugural do Open da Austrália, ao perder em três sets frente ao espanhol Roberto Bautista Agut.O tenista, 81.º colocado no ranking ATP e número um português, não se conseguiu impor num encontro que durou menos de duas horas e acabou por sair derrotado pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-2. Além disso, João Sousa pediu assistência médica durante o terceiro set.Refira-se ainda que este duelo se realizou em dois dias devido às condições meteorológicas em Melbourne, palco do Open da Austrália.Portugal fica assim sem representantes em singulares no Open da Austrália. Nuno Borges, Gastão Elias e Frederico Silva também já deixaram a competição.