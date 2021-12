João Sousa e Gastão Elias já estão na Austrália

A menos de duas semanas do arranque do qualifying do Open da Austrália, que contará com participação recorde de cinco tenistas portugueses - João Sousa, Nuno Borges, Gastão Elias, Frederico Silva e João Domingues vão - há dois que já aterraram do outro lado do Mundo: Sousa e Elias, os dois mais experientes do grupo, que partiram num dos primeiros voos pós-natalícios que levaram os diferentes tenistas até aos Antípodas.

Os dois tenistas planeiam competir já nos próximos dias em solo australiano. Sousa viajou para Melbourne, mas ainda não sabe se não terá de viajar para Adelaide, uma vez que irá participar no qualifying de um desses dois torneios ATP 250, que arrancam no dia de Ano Novo. Gastão Elias, por seu turno, vai jogar um Challenger em Bendigo, a partir de 2 de janeiro, data em que Frederico Silva arranca a sua participação noutro torneio da mesma categoria, mas em Traralgon.

Já Nuno Borges e João Domingues são os únicos dois do cinco portugueses que competirão somente no Grand Slam. A fase de qualificação arranca no dia 10 de janeiro.